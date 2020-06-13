أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 13 يونيو 2020

استقرت أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2020 وذلك بعد ارتفاعها أمس الجمعة، مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية وسط خسائر كبيرة لأسواق الأسهم العالمية، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد وتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي السلبية.





سجل عيار 24 نحو 888 جنيها

سجل سعر عيار 21 نحو 777 جنيها.

سجل سعر عيار 18 نحو 666 جنيها.

سعر جنيه الذهب نحو 6216 جنيها.









وعالميا.. صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.0.7% إلى 1741.10 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 2 يونيو الجاري عند 1744.36 دولار للأوقية في وقت سابق.. وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.42% عند 1734.89 دولار للأوقية.









واستبعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتجاه إلى رفع معدل الفائدة حتى نهاية عام 2022, وسط توقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 6.5% هذا العام.





وحقق الذهب الفوري أكبر ارتفاع يومي في النسبة المئوية في أكثر من شهر, وذلك يوم الأربعاء الماضي عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن الاقتصاد.. وارتفع الذهب بنحو 20% منذ أن لامس أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1450.98 دولار في 16 مارس الماضي. يشار إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة تميل إلى دعم الذهب, الذي يعتبر ملاذا آمنا ضد التضخم وخسائر العملة.









وأوضح تجار الذهب أن ارتفاع الأسعار محليا يعود إلى ارتفاع السعر العالمي للذهب بنسبة حوالي ٢٪ خلال أسبوع، حيث عظم الذهب مكاسبه عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند 0.25٪ وهو أدى لهروب المستثمرين من الاستثمار في أدوات الدين واللجوء مرة أخرى إلى الذهب كملاذ أمن وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.









وشهد السوق المصري خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات للدولار حيث تخطى لأول مرة حاجز ال ١٦ جنيه واصلا إلى ١٦.٢٣ جنيه، وهي المرة الأولى التى يحقق فيها الدولار مكاسب بهذا الشكل أمام الجنيه منذ نهاية العام الماضي ٢٠١٩، ما أدى إلى تخوف تجار الذهب من ارتفاع أسعار الدولار مرة أخرى وادى لتثبيتهم للأسعار وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بالسوق المحلي فى الأيام الماضية وإن خالف ذلك السعر العالمي في بعض الأحيان، لكن المتغير المحلي المتمثل في ارتفاع الدولار أمام الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعاره محلياً.







