هشام خارما يجهز لموسيقى فيلم رعب جديد مع أحمد الفيشاوي

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أوضح الموسيقار هشام خرما عن كواليس عمله للموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية"، لافتًا أن المخرج ياسر سامي هو من قام بالإتصال به وأخبره أنه يعد مسلسلاً دراميًا ينتمي لفئة الخيال العلمي، ويناقش فكرة بعد 100 عام.



وأشار هشام خرما خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc":"تحمست زيادة، وبنتكلم في المستقبل مزيج من الأصوات الإلكترونية بالشكل الشرقي"، مشيرًا إلى أنه واجه تحديات كبيرة، أهمها عنصر الوقت، نظرًا لبدء جائحة كورونا، وأنه سجل مع موسيقيين داخل مصر وسجل مقطوعات وترية، لموسيقيين خارج مصر.



وأضاف هشام خارما أن الوقت كان ضيقًا وظروف التصوير لم تكن مستقرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه كان يقوم بتجهيز الموسيقى قبل الحلقة بيومين فقط، مُوضحًا أن الموسيقى كانت تعبر عن: "هاي تك وتكنولوجي وريبوتات، وبنتكلم في منطقة عربية، مزج ما بين العالمين دول الناس اللي عايشة في الواحة والتكتل".



وأشاد هشام خارما بدور المونتير عمرو عاكف مسؤول عن الجرافيك، مُشيرًا إلى أنه حضر تصوير حلقتين فقط لكي يعيش مع الحالة.



كما قال أنه يجهز لفيلم جديد ينتمي لنوعية أفلام الرعب،يحمل عنوان "الحارث"،وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وباسم سمرة، لافتًا إلى أنه تجربة مختلفة لأفلام الرعب.