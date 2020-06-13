ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالهند

السبت 13/يونيو/2020 - 09:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت السلطات الصحية في الهند، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 11458 حالة، كما سجلت 386 حالة وفاة.

 

وأفادت البيانات الرسمية للبيانات، بارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس إلى 308993، وبلغ عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس 8884 حالة وفاة.

 

وكانت وزارة الصحة الهندية، قالت إن 145779 مريضا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، مضيفة أن 154330 شخصا آخر تماثل للشفاء.

 

وبدأت السلطات الهندية، هذا الأسبوع، المرحلة الأولى من الخروج من وضع العزل الصارم، حيث سمحت في أغلب مناطق البلاد، وبعد أكثر من شهرين من فرض قيود صحية، بفتح مراكز التسوق والمعابد والأماكن الدينية، فضلا عن المطاعم والفنادق، مع الحفاظ على بعض القيود.

 

بالنسبة للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية في العاصمة المالية للهند مومباي الذين يتصارعون مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تشكل بداية الرياح الموسمية السنوية تهديدًا خطيرًا - موجة جديدة من المرضى الذين يعانون من الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات.

 

حذر خبراء الصحة من أن الوضع في مومباي قد أصبح أقبح بالفعل بسبب نقص الأطباء والمسعفين والرعاية الحرجة. كما يتوقع أن ترتفع حالات الملاريا وحمى الضنك وداء اللولبية النحيفة والتهاب الدماغ في الأشهر المقبلة، كما أوردت وكالة "رويترز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عدد الاصابات الهند ارتفاع قياسي

أخبار تهمك

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب يوفنتوس يكشف مفاجأة عن رونالدو أمام ميلان

منذ أقل من ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 20 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا

منذ أقل من ساعتين

هل سيتعاقد الأهلي مع خليفة "فايلر" في الموسم الجديد؟

منذ أقل من نصف ساعة

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 10 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد انتشار "حمى الضنك".. ما هي وكيف يتم تشخيصها؟.. وطرق العلاج والوقاية

إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 13716 والوفيات إلى 558

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى 296

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28572

الهند تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2902

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 24،413

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:36 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

06:22 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

01:01 ص

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم