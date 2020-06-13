أستاذ صحة عامة: مقبلين على ذروة انتشار كورونا.. وهذا سلاحنا خلالها

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق: إن الوقاية هي السلاح الوحيد الذي يقي من الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن شعار مواجهة فيروس كورونا لم يعد "خليك بالبيت" بل أصبح "خليك يقظ"، وذلك باتباع الإجراءات الوقائية.





وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه لا يجب أن يخرج المواطن من منزله إلا للضرورة كالعمل، منوها بأن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الذروة، وقد نكون مقبلين عليها، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.





وطالب أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، بتطور نظام الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المواطنين، ويكون متوفر لديهم قائمة بالأماكن الفارغة في المستشفيات لتوجيه المصاب إليها.



