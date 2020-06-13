هل سيتعاقد الأهلي مع خليفة "فايلر" في الموسم الجديد؟

تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس جالاكسي، على ما تردد في الساعات الماضية، بشأن دخول الأهلي في مفاوضات مع المدرب الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر.





تصريحات زكي عبد الفتاح

وقال عبد الفتاح في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة: "تدريب فريق بحجم الأهلي شرف كبير لنا، لكن عقد برادلي مستمر مع لوس أنجلوس جالاكسي لمدة عامين".





وأضاف: "لم يحدث أي تواصل من جانب الأهلي مع بوب برادلي كما أشيع في الساعات الماضية. لم أصرح بوجود تفاوض بين الطرفين".





وأتم عبد الفتاح: "برادلي مدير فني يحترم تعاقده بشكل كبير مع أي فريق يتولى قيادته، وهو سعيد الآن خلال تجربته الحالية مع الفريق الأمريكي".





الجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي يترقب قرار المدرب السويسري رينيه فايلر، بشأن تجديد عقده مع الفريق، بعد التشاور مع أسرته، وقرار المدير الفني السفر إلى سويسرا من أجل حسم هذا الملف.



