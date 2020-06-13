فالنسيا ضد ليفانتي.. تعرف على نتيجة المباراة وترتيب الفريقين في الليجا





تصدرت مباراة فالنسيا ضد ليفانتي مؤشرات بحث "جوجل" حيث بدأت أولى مباريات الدوري الإسباني بعد توقف عدة شهور بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، وفيما يلي نقدم لكم نتيجة مباراة فالنسيا ضد ليفانتي وترتيب الفريقين في الدوري الإسباني "الليجا".





نتيجة مباراة فالنسيا ضد ليفانتي





شهدت مباراة فالنسيا ضد ليفانتي في المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباين "الليجا" كفاءة قوية بين الفريقين، ولكن

تعادل فريق فالنسيا على ملعبة بـ 10 لاعبين من ليفانتي (1-1)، حيث سجل الضيوف هدفهم، في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.





زيداغونزالو ميليرو هدف ليفانتي، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.





وكان رودريغو مورينو قد تقدم لفالنسيا في الدقيقة 89، بعد طرد روجر مارتي لاعب ليفانتي في الدقيقة 74.





ترتيب فالنسيا وليفانتي في جدول الدوري الإسباني





وبهذه النتيجة، ظل فالنسيا في المركز السابع برصيد 43 نقطة من 28 مباراة، مقابل 34 نقطة لليفانتي، صاحب المركز 12.



