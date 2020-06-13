مدرب يوفنتوس يكشف مفاجأة عن رونالدو أمام ميلان

السبت 13/يونيو/2020 - 09:24 ص
رونالدو
رونالدو

كشف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي مفاجأة كبيرة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تأهل السيدة العجوز إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا بعد تجاوز اي سي ميلان في نصف النهائي.

صرح ساري عقب المباراة، التي افتتح بها النشاط الكروي في إيطاليا "بعد ثلاثة أشهر بدون لعب، العودة للملاعب كان شعورا جيدا، حتى لو كان اللعب بدون جمهور لا يعد سهلا على أحد".

وأضاف في تصريحات لشبكة (راي) التلفزيونية "كنت متفاجئا من أول نصف ساعة، الكرة كانت تدور سريعا وسيطرنا على اللعب، بعدها انخفض الأداء بعض الشيء، وافتقدنا للكثافة الذهنية، لكن في هذا التوقيت تكون المباريات مليئة بالمخاطر".

وقلل المدرب من إهدار نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو لركلة جزاء "طلبت من كريستيانو أن يبذل مجهود رأس الحربة،  وقبل الأمر بكل هدوء، قدم نصف ساعة أولى رائعة وبعدها عانى أكثر، لكنه قدم المباراة التي كان يرغب فيها، هو غير معتاد على إهدار ركلات ترجيح، لم يحظ بالتوفيق، لكنه لا يهدر كثيرا، هو رائع سواء كجناح أو رأس حربة".

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