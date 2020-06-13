قصة "الشاي بالنعناع" خلال زيارة السيسي إلى "الأسمرات 3"

عرضت فضائية "ten"، مساء الجمعة، تقريرا مصورا يكشف عن تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني، خلال جول تفقدية، حيث التقى سيدتين من أهالي المنطقة.





وحرص الرئيس السيسي، على تبادل الحوار معهما مستفسرا عن ظروفهما المعيشية، والاطمئنان على أحوالهما في ظل أزمة كورونا.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أن يختم حديثه معهم، سؤالا للسيدتين، قائلا: "مش عايزين حاجة"، لترد إحداهما: "اتفضل عندنا بجد.. نشرب شاي بالنعناع"، فعقب السيسي: "كان على عيني والله، ويشرفني".





و"تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر أمس الجمعة، مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم، الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.





والتقى الرئيس في أثناء الجولة عددا من المواطنين من سكان الأسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.





كما قام الرئيس أيضا بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.



