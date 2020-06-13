الاحتجاجات العالمية تجبر أوروبا على إعادة النظر في ماضيها الاستعماري

السبت 13/يونيو/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
في مرفأ حجري قديم في مدينة بريستول الإنجليزية، يجتمع الشباب للبحث عن التمثال المشوه لتاجر الرقيق إدوارد كولستون في القرن السابع عشر. وربما فقط، إنهم ينظرون إلى حقبة مرت.

في الأسبوع الماضي انتزع المتظاهرون تمثال كولستون من القاعدة، ودحموه في شوارع مرصوفة بالحصى وألقوا به في المياه نفسها التي وصلت عبرها سفينته قبل مئات السنين، حاملين رجالًا ونساءً وأطفالًا أفقيين مقيده لبيعهم كعبيد في الأمريكتين.

أدى مقتل الشرطة لجورج فلويد في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى اثارة حركة عالمية مناهضة للعنصرية، تجبر الأوروبيين الآن على إعادة النظر في تاريخهم الاستعماري وحتى التشكيك في هوياتهم الوطنية.

سيدافع قلة من الأوروبيين صراحة عن استخدام بلادهم التاريخي للعبودية. ومع ذلك، فإن تحدي الاحتفال بالقادة والتجار الذين استفادوا من العبودية وأهوال الاستعمار تثبت محادثة أقل راحة.

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