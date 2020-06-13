نجمات هاري بوتر يشعلن أزمة تصريحات كاتبة الروايات "جي كي رولينج"

السبت 13/يونيو/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


كانت قد أثارت الكاتبة البريطانية جي كي رولينج ضدها عاصفة من الانتقادات في الايام الماضية بعد مهاجمتها للمتحولون جنسيا في تغيردات لها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العديد من المنتمين لعالم هاري بوتر، ومن ضمنهم دانيال راتكليف من جسد هاري بوتر نفسه، هاجموا رولينج بسبب تصريحاتها، واعتبروها تمثلها هي فقط.

وعلى عكس المسار، خرجت نجمة الأفلام ايما واتسون ومعها بوني رايت التي جسدت دور جيني ويزلي، بسبب دعمها بشكل غير مباشر لتصريحات رولينج المثيرة للجدل.

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