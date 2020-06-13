نجم يوفنتوس عن إهدار رونالدو لركلة الجزاء: العظماء يفشلون في تسجيلها

السبت 13/يونيو/2020 - 08:52 ص
يوفنتوس وميلان
يوفنتوس وميلان
تحدث نجم يوفنتوس الإيطالي عن تأثير إهدار ركلة الجزاء التي نفذها كريستيانو رونالدو أمام ميلان أمس الجمعة في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقلل مدافع يوفنتوس، ليوناردو بونوتشي، من أهمية إهدار زميله في الفريق كريستيانو رونالدو لركلة جزاء، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان، والتي تعادل فيها الفريقان سلبياً، ليتأهل اليوفي إلى النهائي بفضل سابق تعادلهما إيجابياً 1-1 في لقاء الذهاب.

وقال بونوتشي لشبكة راي سبورت المحلية: "حتى العظماء يهدرون، كريستيانو مهم بالنسبة لنا في جميع المواقف، لأنه يزيد الضغط على دفاعات المنافسين، لم يحالفه التوفيق، كما أن الحارس دوناروما كان جيداً بتصديه للركلة، والآن سنرى يوفنتوس عظيم ورونالدو عظيم".

وأضاف: "كان الشيء المهم التأهل وخوض نهائي أول بطولة بالملعب الأولمبي، مشاعر غريبة، كان الأمر صعباً، بدأنا على نحو جيد، ثم أفتقدنا لشيء ما، قدم الميلان مباراة كبيرة رغم أنه لعب بـ10 لاعبين".

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