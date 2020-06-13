كيرا نايتلي تستعد لأول بطولة درامية لها

السبت 13/يونيو/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اعلنت النجمة كيرا نايتلي عن أنها استقرت على المسلسل الذي سيشهد تجسيدها لأول دور بطولة لها في مجال الدراما التليفزيونية والذي سيطرح بعنوان، The Other Typist.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل الجديد، مستوحى من رواية مميزة للروائية البريطانية "سوزان ريندل"، وهو يعتبر أول بطولة تليفزونية لها في مسيرتها الفنية الحافلة.

وعرفت النجمة كيرا نايتلي بأدوارها المميزة في أفلام شهيرة مثل Love Actuallyو Pride & Prejudice وسلسلة أفلام Pirates Of The Caribbean.

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