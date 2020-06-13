أغنية "ماتغيبش ثواني" لوائل جسار تقترب من الـ 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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نجحت أغنية "ما تغيبش ثواني"للفنان وائل جسار، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت مشاهداتها أكثر من 2,683,217 مليون مشاهدة، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على اليوتيوب.



أغنية "ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.



وفي سياق آخر، يستعد وائل جسار لطرح أغنية جديدة أخرى التي تحمل عنوان "بهية"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم.