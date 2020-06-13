هالزي تدشن مبادرة لدعم الفنانين السود الشباب



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن النجمة الشابة هالزي دشنت مبادرة باسم help Black creators لدعم المشاريع الفنية للفنانين من اصحاب البشرة السمراء بمختلف المجالات.



وستعمل المبادرة على تمويل كافة المشاريع الفنية للفنانين من أصحاب البشرة السمراء بمختلف مجالات الفن، لتدعيم تواجدهم في الساحة الفنية في الأشهر المقبلة.



يستمر الدعم المعنوي الذي يقدمه نجوم هوليوود الكبار، لدعم أصحاب البشرة السمراء بعد أزمة مقتل جورج فلويد، بتدشين المبادرات والتقدم بالتبرعات لدعم جمعيات رعاية أصحاب البشرة السمراء بأمريكا.