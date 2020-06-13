ويل فاريل يظهر في إعلان ترويجي جديد لفيلم The Story of Fire Saga

السبت 13/يونيو/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

طرحت شبكة نتفليكس اعلان ترويجي جديد لفيلم النجم الكوميدي ويل فاريل بعناون The Story of Fire Saga، الذي تدور أحداثه حول المسابقة الموسيقية "إيورو فيجن".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي الجديد للفيلم الذي يشهد التعاون الاول بين ويل فاريل وشبكة نتفليكس، ويشارك في بطولته النجمة ريتشل ماكادمز.

وكان من المفترض أن يتم طرح الفيلم للعرض رسميا في مايو الماضي، غير أن أزمة تفشي فيروس كورونا منعت احتفال عرضه الذي كان مخططا إقامته بكبرى المدن الاوروبية.

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