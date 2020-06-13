كيلي كلاركسون تقرر الانفصال عن زوجها بعد سبعة أعوام من الزواج



وكانت بداية العلاقة بين كيلي وزوجها في عام 2011، حين بدأ الثنائي في المواعدة، ونتج عن زواجهما انجاب طفلين، مع العلم بأن براندون يمتلك طفلين من زوجته السابقة ميليسا أشورث.



قررت النجمة والمغنية الشهيرة كيلي كلاركسون الانفصال عن زوجها، براندون بلاكستوك، بعد مضي 7 أعوام على زواجهما رسميا، وما يقرب من 10 أعوام على ابتاطهم.وقالت صحيفة ديلي ميل، أن كيلي تقدمت رسميا بطلب الطلاق عبر أحد محاكم لوس أنجلوس في الرابع من يونيو الجاري، مع وضعها لشروط المشاركة في رعاية اطفالها، وحفاظها على ثروتها التي تقدر بـ 45 مليون دولار.