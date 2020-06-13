شبكة Apple tv Plus تتطرح إعلان ترويجي جديد لفيلم Greyhound

السبت 13/يونيو/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


طرحت شبكة البث الرقمي أبل تي في بلص، إعلان ترويجي جديد لفيلم النجم توم هانكس المرتقب Greyhound الذي تدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي الجديد للفيلم نقلا عن القناة الرسمية لشبة أبل تي في على موقع يوتيوب، وذكرت أن هذا هو الفيلم الاول لهانكس الذي يعود به لفترة الحرب العالمية الثانية، منذ ظهوره بفيلم "إنقاذ الجندي ريان".

وأفادت الصحيفة بأن الفيلم كان من المفترض طرحه للعرض، بحلول يوم أمس 12 يونيو غير أن عرضه تأجل لشهر يوليو المقبل بسبب أحداث تفشي فيروس كورونا المستجد.

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