أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتخطى 9ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"

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حققت أغنية "شوكولاته سايحة جوه كيك" للمطرب حسن شاكوش وعمر كمال نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهداتها حوالي 9 ملايين و445 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية "شوكولاتة سايحة جو كيك" من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو.



وفي سياق آخر، احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش منذ أيام قليلة بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك داخل إحدى الفيلات الواقعة في مدينة نصر، واقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين، والأصدقاء المقربين، نظرًا للإجراءات الوقائية التى تفرضها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بمنع أى تجمعات، وشدد حسن شاكوش على الحاضرين بعدم التقاط أى صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو حتى لا يتعرض للمشاكل بعد ذلك.