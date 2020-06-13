تونس تلغي الحجر الإجباري للعائدين للبلاد

السبت 13/يونيو/2020 - 08:35 ص
تونس
تونس
وكالات

ألغت السلطات التونسية، الحجر الصحي الإجباري، والاكتفاء بالحجر الذاتي لمدة 14 يوما، بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج.

 

وعلقت السلطات التونسية، رحلات العودة بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج أيام 15 و16 و17 يونيو بالصيغة الحالية المتمثلة في تحمّل العائد نفقات إقامته في مراكز الحجر الصحي الإجباري طيلة أسبوع، على أن يتم استكمال ما تبقى من المدة في الحجر الصحي الذاتي.

 

وقالت الحكومة التونسية، في بيان لها، اليوم السبت، إن الرحلات ستستأنف من 18 يونيو، وسيتم قبول الوافدين مع ضرورة إظهار شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 "PCR"، على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية.

 

وأضافت الحكومة التونسية، أنه تبعا للقرار الحكومي المتعلق بفتح الحدود التونسية انطلاقا من تاريخ 27 يونيو، فقد تم الاستعداد لاستقبال السياح بداية من هذا التاريخ وفقا لإجراءات تم الاتفاق عليها بين وزارتي الصحة والسياحة والصناعات التقليدية.

 

وتشمل هذه الإجراءات، قيام السائح باختبار PCR ببلده قبل 72 ساعة على أقصى تقدير من موعد سفره، وقياس درجة حرارة السائح بالمطار لدى وصوله لتونس، بالإضافة إلى انتقال السائح إلى النزل الخاص به على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية.

وقد قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفع حظر التجول في مختلف المدن ابتداء من 8 يونيو، بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد.

 

وأكدت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، أن مرور خمسة أيام دون تسجيل حالات إصابة لا وافدة ولا محلية دليل على أنه تمت فعلا السيطرة على هذا الوباء في تونس، موصية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في المرحلة المقبلة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حجر صحى تونس الحجر الاجباري

أخبار تهمك

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 22 ساعة

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ يوم

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام بطلها كوتينيو

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بركان وزلازل وعواصف وجائحة عالمية.. أهم 25 كارثة في 2020.. والبقية تأتي

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يسعى لإنهاء إعترته

منذ أقل من ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة: "نتائج تحاليل سلبية للطلبة العائدين من يوهان"

بعد تسجيل حالتين جديدتين.. تونس تعلن عن ارتفاع حالات 'الكورونا' إلى 18 إصابة

تونس: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيرس كورونا

"صندوق النقد" يمنح تونس 400 مليون دولار لمواجهة كورونا

الصحة التونسية: ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 173 حالة

القصرين تستقبل أكثر من 40 عالقا بمعبر راس جدير من الجانب الليبي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:22 ص

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

01:01 ص

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

09:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم