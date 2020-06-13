متى ستنتهي أزمة كورونا؟.. فاروق الباز يوضح

كشف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، عن موعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه وفقا لما يقوله العلماء، فأنه من المتوقع أنها ستنتهي نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، وذلك بعد الوصول لمصل ضد الفيروس.





وأعرب "الباز"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، عن سعادته لوجود عالم مصري من جامعة عين شمس ضمن الفرق البحثي لجامعة اكسفورد الذي يعمل على الوصول للقاح لفيروس كورونا.





وأوضح العالم المصري، أن الصورة المأخوذة عن مواجهة مصر لمواجهة فيروس كورونا إيجابية، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، معلقا: "الناس اللي مش هتسمع كلام الحكومة والأطباء هتروح في ستين داهية".



