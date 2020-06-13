اتحاد الكرة يكشف سبب تفضيل استئناف الكأس

كشف أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن السبب وراء تفضيل الجبلاية استكمال بطولة كأس مصر عن الدوري العام.





وأشار إلى أن السبب يرجع إلى أن عدد المباريات المتبقية قليلة، وهذا يعد أسهل من استئناف بطولة الدوري الممتاز.





وقال عبد الله، في تصريحات تلفزيونية، "اقتراح استكمال منافسات بطولة كأس مصر لأنه يتبقى فقط 9 مواجهات وهي بالتأكيد أسهل من استكمال بطولة الدوري الممتاز".







