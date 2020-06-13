فيفا يرفض دعوى اشيمبونج ضد نادي الزمالك

السبت 13/يونيو/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفضه للدعوى المقدمة من مهاجم الزمالك السابق، الغاني بنيامين أشيمبونج، ضد القلعة البيضاء.

جاء ذلك حسب ما أوضحت تقارير صحفية غانية، والتي أكدت على أن "فيفا" رفض شكوى اللاعب، الذي طلب الحصول على مبلغ 200 ألف دولار من الزمالك.

جدير بالذكر أن أشيمبونج كان انضم إلى صفوف الزمالك خلال صيف 2017، إلا أن المهاجم الغاني اتجه إلى صفوف بتروجيت في يناير عام 2018.

وخاض الغاني 6 مباريات خلال الفترة التي قضاها مع الزمالك، وأحرز من خلالها هدفين فقط.

وكان انضم إلى صفوف الشمال القطري منذ موسم (2018 - 2019)، قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر.

واستقر النادي القطري مؤخرًا على إنهاء عقده مع المهاجم الغاني ليصبح اللاعب حاليًا حرًا للانتقال لأي نادٍ آخر.

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