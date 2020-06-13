كانتي يعود مرة أخرى إلى اهتمامات ريال مدريد

عاد اللاعب الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي الي اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز خط وسط النادي الإسباني.





وذكرت تقارير صحفية اليوم أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني أخبر فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بضرورة ضم لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي انجولو كانتي خلال هذا الصيف بعد تراجع مستوى الكرواتي لوكا مودريتش هذا الموسم مع الفريق.





يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني قد حاول من قبل ضم اللاعب الدولي الفرنسي انجولو كانتي من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 لكن رفضت إدارة البلوز فكرة التخلي عن اللاعب.



