كارتيرون يستقر على رحيل هذا اللاعب

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن رحيل العديد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أبرزهم اللاعب محمد حسن الذي انضم لصفوف القلعة البيضاء الصيف الماضي قادما من نظيره نادي وادي دجلة.





ولم ينجح محمد حسن في لفت الأنظار له منذ قدومه لصفوف نادي الزمالك حيث فشل في إثبات نفسه بالتشكيلة الأساسية للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يعتمد علي كل من طارق حامد والدولي التونسي فرجاني ساسي بخط وسط الفريق.





وأبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة نادي الزمالك عن عدم احتياجه للاعب محمد حسن خلال الفترة المقبلة.



