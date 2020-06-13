موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم السبت 13/6/2020 والقنوات الناقلة





يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على فريق مايوركا اليوم السبت 12 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.





وسوف يدخل البارسا تلك المباراة كامل الصفوف بشكل كبير بعد عودة جميع اللاعبين من الإصابات في فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





واستقر المدرب الإسباني كيكي سيتين مدرب برشلونة على التشكيلة التي ستدخل مباراته أمام مايوركا، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة للبارسا كالتالي :-





حراسة المرمى : تيرشتيجن.





خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - أومتيتي - جوردي ألبا.





خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - آرثر ميلو.





خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي - جريزمان.



