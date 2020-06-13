فرجاني ساسي يحسم مصيره مع الزمالك

السبت 13/يونيو/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
حسم اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط فريق الزمالك موقفه من البقاء أو الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

وكان قد تلقى فرجاني العديد من العروض الخليجية وعلى رأسها الدوري السعودي والدوري الاماراتي للرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري. 

ولكن اقترب مسئولو الزمالك من التوصل لاتفاق مع فرجاني ساسي من أجل تجديد عقده مع النادي خلال الفترة القادمة وقبل بداية الموسم الجديد، وذلك في محاولة لتكذيب الشائعات حول مستقبل اللاعب. 

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك في صيف موسم 2021، ويحق للاعب التونسي التوقيع مع أي نادي في يناير القادم.

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