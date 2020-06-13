فرجاني ساسي يحسم مصيره مع الزمالك

حسم اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط فريق الزمالك موقفه من البقاء أو الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكان قد تلقى فرجاني العديد من العروض الخليجية وعلى رأسها الدوري السعودي والدوري الاماراتي للرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.





ولكن اقترب مسئولو الزمالك من التوصل لاتفاق مع فرجاني ساسي من أجل تجديد عقده مع النادي خلال الفترة القادمة وقبل بداية الموسم الجديد، وذلك في محاولة لتكذيب الشائعات حول مستقبل اللاعب.



