نجم الأهلي يسعى لإنهاء إعترته





كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم، أن حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، يسعى لمغادرة النادي، خلال الفترة الحالية.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة "الصحافة التونسية" فإن لاعب الأهلي السابق يرغب في الإكتفاء المدة التي قضاها مع الفريق، والإنفصال عن النادي بصورة ودية.





كما أشارت الصحيفة، إلى أن النادي الصفاقسي لا يمانع في فسخ عقد إعارة اللاعب، وذلك للتخلص من الراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب، في ظل الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.





وذهب حسين السيد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم للنادي الصفاقسي.





ولم يخض حسين السيد أي دقيقة مع الفريق الأول للأهلي خلال النصف الأول من الموسم الجاري، الأمر الذي دفعه لخوض إعارة مع الصفاقسي.









وخاض اللاعب صاحب الـ28 عاماً 5 مباريات فقط مع النادي التونسي بجميع المسابقات، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.





ومن المرجح أن يعود اللاعب مجدداً للنادي الأهلي، الذي سيقوم بالبحث عن عرض جديد له، في ظل صعوبة عودته للفريق والحصول على فرصة للمشاركة.



