أغنية "ملكش مكان'' لأحمد سعد من كلمات أحمد حسن راؤول تحقق ال30 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

السبت 13/يونيو/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

حققت أغنية "ملكش مكان" للفنان أحمد سعد، الـ30 مليون مشاهدة، وذلك عبر قناة ''يوتيوب"، والتي تم طرحها في شهر يناير الماضي.

ونشر المؤلف أحمد حسن راؤول فيديو لأغنية "ملكش مكان" معلقًا: "بسم الله كسرنا الـ30 مليون مشاهدة على يوتيوب فقط، أحمد سعد (ملكش مكان)، كلماتي أحمد حسن راؤول، ألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو، إنتاج مزيكا".

وتضمنت كلمات أغنية "ملكش مكان'' الآتي: "نفسك ترجع انسى ملكش مكان.. دوري اني أوجع ما انت واجعني زمان.. مهما تقولي فرصة آخيرة مفيش.. انت راجعلي لما لقتني بعيش.. اللي فات كله مات يلا شكرًا سلام.. انتهيت واتنسيت مش هينفع كلام.. كنت جمبك تعبت وحاربت ومشاعرك خلاص.. فجأة بسهولة سيبت وراجعلي لا أبعد خلاص.. أيوة أنا هو اللي قويت عليه.. شوفت القوة عملت فيا أنا ايه.. انسى رجوعك وامشي بكل هدوء.. واعرف قيمتي لما تشوفني بفوق".

يذكر أن أغنية "ملكش مكان'' غناء أحمد سعد، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو، انتاج مزيكا.

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