طقس السبت| أمطار خفيفة ورعدية.. ورياح مثيرة للرمال.. وارتفاع درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت توقعات الطقس كالتالي:





طقس السبت نهارًا

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (20%) تقريبًا على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- فرصة أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (30%) تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد.





طقس السبت ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر الشمال الغربي للبلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مع منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح.





بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة في العريش الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 38

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة في الطور الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 37