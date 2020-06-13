عاجل.. حقيقة إصابة المخرج ياسر سامي بفيروس "كورونا"









وأشارت إلى أن نجلها خضع لجميع الفحوصات الطبية وكانت سليمة وهو يعاني فقط من حساسية في الصدر لذلك يشعر بضيق في التنفس.



يذكر أن آخر أعمال ياسر سامي مشاركته في سباق دراما رمضان 2020 بإخراج مسلسل "النهاية" الذي من بطولة الفنان يوسف الشريف.



قصة مسلسل "النهاية"



تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف، الذي يعمل مهندسًا، التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسانًا آلياً مستنسخًا منه.



أبطال مسلسل "النهاية"



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.









تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول إصابة المخرج ياسر سامي بفيروس "كورونا" المستجد.وبحسب أنباء صحفية قامت والدة ياسر سامي بنفي تلك الشائعات موضحة أن نجلها بخير ولم يصاب بهذا الفيروس.