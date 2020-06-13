عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

السبت 13/يونيو/2020 - 06:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
ذكرت قناة العربية في خبر عاجل، بأنه سيتم إغلاق أجزاء من العاصمة الصينية بكين، بسبب بؤر جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت، أن تم إغلاق سوق شينفادي، وهو سوق رئيسي للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية خلال اليومين الماضيين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر. 

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