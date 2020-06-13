نضال الشافعي ينتهي من تصوير "خان تيولا" في هذا الموعد

اقترب الفنان نضال الشافعي من الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم "خان تيولا" المرتقب عرضه.





ومن المقرر عودة التصوير به خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، إذ يتبقى ما يقدر بيومين تصوير على الأكثر.



ويشارك في بطولة "خان تيولا"، مع نضال الشافعي كل من، الفنانة وفاء عامر، محمود البزاوي، راندا البحيري.



وفي سياق آخر يشارك الفنان نضال الشافعي في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي يجسد به شخصية ضابط مخابرات، والمسلسل من بطولة أحمد عز، وهند صبري، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.



يذكر أن آخر أعمال نضال الشافعي مسلسل "قيد عائلي" الذي شارك في بطولته ميرفت أمين، صلاح عبد الله، عزت العلايلي، وآخرون، إخراج تامر حمزة، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، كما ينتظرعرض مسلسل "السر"، مع الفنان حسين فهمي وريم البارودي، من إخراج محمد حمدي.





