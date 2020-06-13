محمود إمام يحصد المركز الاول في استفتاء "الفجر الفني" كأفض ممثل صاعد - 13 يونيو

السبت 13/يونيو/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدر الفنان محمود إمام قائمة أفضل ممثل صاعد، حيث حصد على أصوات يبلغ 545268 صوت، بنسبة44,23% في استفتاء الفجر الفني اليوم السبت 13 يونيو.

وخاض الفنان محمود إمام هذا السباق الرمضاني بمشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، ومع الفنان يوسف الشريف بتجسيد شخصية أحد قوات أمن شركة إنيرجي كو في مسلسل "النهاية".

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 11 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ يوم

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. أديب عن قرارات مواجهة أزمة كورونا: "عين العقل"

منذ ساعة و 12 دقيقة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 15 ساعة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إصابات كورونا.. عبلة الكحلاوي: "البلد متهونش عليا"

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام بطلها كوتينيو

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

09:46 م

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم