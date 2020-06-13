التحقيقات تكشف عن تفاصيل انتحار سائق بعد إصابته بكورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 04:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
كشفت التحقيقات، عن تفاصيل واقعة انتحار مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، 38 عاما، ويعمل سائق، حيث اكتشفت زوجته أنه أنهى حياته شنقا في ماسورة الغاز، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

أوضحت التحقيقات، أن السائق كان يعاني في الفترة الأخيرة من أعراض فيروس كورونا المستجد، وذهب إلى الطبيب الذي وصف له بعض العقاقير، وطلب منه التزام المنزل، ولكن بعد مرور 8 أيام فقط من العزل المنزلي أنهى حياته.

كما كشفت التحقيقات أن السائق اتصل بشقيقه قبل الإقدام على الانتحار، وشكا له ما يتعرض له من ألم، وطلب منه أن يذهب به إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج.

كان قسم شرطة أوسيم، قد تلقى بلاغا بانتحار سائق يبلغ من العمر 38 عاما، تم تشكيل فريقا من المباحث لكشف تفاصيل القضية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

كشفت تحقيقات النيابة، عن مفاجآت جديدة في واقعة تعدي أب على نجله وسبه وشتمه ببولاق الدكرور، حيث أدلت والدة الطفل وتدعى "رانيا" باعترافات تفصيلية، موضحة أن والد الطفل تعدى على نجله وسبه، نتيجة أنه عند عودته للمنزل يوم الواقعة، وجد "كيس" القمامة غير ملقى خارج المنزل، فتعدى عليه بالضرب المبرح، رغم بكاء الطفل مستغيثًا بوالدته، وقال لوالده: "هروح أرميه.. كفاية ضرب". 

وأفادت والدة الطفل خلال التحقيقات، أن عندما اشتد الضرب المبرح على نجلها، حاولت وقفه والتوسل لوالده قائلة: "حرام عليك الولد هيموت في إيدك.. سيب الولد، وهأخذ الأولاد وأسيب المنزل". 

وأشارت والدة الطفل المعتدى عليه، أنها لم تكن المرة الأولى في ضرب نجلها، ولكن زوجها دائم الضرب عليهم، موضحة أنه كان منذ فترة يتعاطى المواد المخدرة، ولكنه حسب قول الزوج لها أنه توقف عن تعاطيها.

أمرت النيابة العامة، بعرض الأب على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة دم لبيان إذا كان متعاطي مخدرات من عدمه.

وأوضحت التحقيقات، أن الأب ويدعى "روماني.م"، كان يرغب في تأديب نجله المدعو "كيرلس.ر" لكي ينشأه تنشئة سليمة.

وأوضح التحقيقات، أن الأب لديه أطفال أخرين، وأن الأم هي التي صورت مقطع الفيديو الذي انتشر.

كان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على المتهم بالتعدي على نجله بالضرب والشتم، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، يتضمن تعدي أب ثلاثيني العمر يدعي "رماني.إ" على نجله بالسب والضرب المبرح، إضافه إلى سبه لزوجته، عند دفاعها عن نجلها.

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، وتوصلت تحريات ضباط مباحث الجيزة، إلى مكان تواجد الأب، وتمكنت القوات من استهدافه، والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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