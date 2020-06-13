"ضرب الرمل" يتصدر استفاء "الفجر الفني"

السبت 13/يونيو/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل خليجي اليوم السبت الموافق 13 يونيو، حيث حصل على 6964 صوتًا، بنسبة 31,16%، ويليه مسلسل "النحات'' الذي حصل على 6416 صوتًا، بنسبة 28,72%.

وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.


يُذكر أن العمل يتناول التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع، من خلال قصة شقير الذي عانى طوال حياته بعد وفاته والده ووصوله إلى مركزه الحالي.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: ماجد الربيعان (مخرج) تامر الشيخ (مخرج منفذ) و ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد المزيني ومن بطولة ريتا حرب وخالد عبد الرحمن وليلى السلمان.

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