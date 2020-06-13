الكشف عن رحيل فايلر بسبب خلاف مالي

السبت 13/يونيو/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
الكشف عن رحيل فايلر بسبب خلاف مالي
تحدث الناقد الرياضي صبحي عبدالسلام، عن كواليس جديدة في تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكان فايلر قد تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ شهر أغسطس الماضي.

وكشف عبدالسلام في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" فايلر سافر إلى سويسرا ولن يعود للأهلي مجدداً، بعد رفض المقابل المادي بشأن تجديد عقده".

وتابع:" فايلر لن يعود مدرباً للأهلي بعد انتهاء عقده وفشل إدارة الأهلي في إرضائه مالياً". 

ويتوقف حاليّا النشاط الكروي في مصر، منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

أخبار تهمك

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 14 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام بطلها كوتينيو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 9 ساعات

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 11 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. تعليق هالة صدقي على مشهد دينا مراجيح وجو المثير للجدل في "ليه لأ"

منذ أقل من ساعة

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

09:46 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم