أخر تطورات استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفهم من استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته.





حيث أشارت تقارير صحفية مصرية، أن مسؤولي النادي الأهلي رفضوا استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد، بل تخطط لشرائه نهائياً.





وتابعت التقارير، أن مسؤولي المارد الأحمر ينفون الشائعات المترددة مؤخرا حول تفكير الأهلي في استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد للمرة الثالثة.





وأفادت التقارير، أن هيدرسفيلد لن يفكر في إعارة رمضان صبحي مره أخرى، لأن عقده سوف ينتهي في 2021، وأن إدارة الفريق الإنجليزي الأن تفكر في بيعه نهائياً.



