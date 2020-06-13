أخر تطورات استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

السبت 13/يونيو/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفهم من استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته.

حيث أشارت تقارير صحفية مصرية، أن مسؤولي النادي الأهلي رفضوا استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد، بل تخطط لشرائه نهائياً.

وتابعت التقارير، أن مسؤولي المارد الأحمر ينفون الشائعات المترددة مؤخرا حول تفكير الأهلي في استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد للمرة الثالثة.

وأفادت التقارير، أن هيدرسفيلد لن يفكر في إعارة رمضان صبحي مره أخرى، لأن عقده سوف ينتهي في 2021، وأن إدارة الفريق الإنجليزي الأن تفكر في بيعه نهائياً.

وكان مسؤولي القلعة الحمراء قد استعارو رمضان صبحي في يناير من العام الماضي، مقابل 800 ألف يورو قبل أن يمددها مقابل مليون و600 ألف يورو خلال شهر يونيو الماضي.

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام بطلها كوتينيو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 11 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ يوم

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. تعليق هالة صدقي على مشهد دينا مراجيح وجو المثير للجدل في "ليه لأ"

منذ أقل من ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 14 ساعة

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

09:46 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم