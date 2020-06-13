خاص لـ"الفجر الفني".. تعليق هالة صدقي على مشهد دينا مراجيح وجو المثير للجدل في "ليه لأ"

السبت 13/يونيو/2020 - 03:17 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

علقت الفنانة هالة صدقي، على مشهد دينا مراجيح وصديقها جو، في الحلقة الخامسة من مسلسل "لية لأ"، الذى أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت هالة صدقي على مشهد دينا مراجيح وجو، قائلة لـ"الفجر الفني": "أنا معرفش مين دول ولكن أنا أثق في رؤية المخرجة مريم أبو عوف".

وأشارت إلى أنه بالتأكيد وراء مشهد دنيا مراجيح هدف تقصده المخرجه.

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

"ليه لأ"
يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.


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