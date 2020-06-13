يقاضي أحد المتابعين.. أول إجراء رسمي من شريف منير ضد المسيئين لبناته





آثار الفنان شريف منير الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركته صورة لبناته، حيث انهالت التعليقات البذيئة التي ضايقته ودعته إلى أن يقوم بحذف الصورة بعد ضغط منهم ومن والدتهم ولكن لم ينسحب "منير" وقرر إعادة مشاركة الصورة مرة أخرى ليقوم عدد من المتابعين بالتعليق بشكل غير محترم.وقرر شريف منير رفع قضية عبر مباحث الإنترنت وأعلن عن ذلك من خلال تعليق له ردا على أحد الأشخاص الذي قام بالتعليق بصورة بذيئة على صورة بناته قائلا: "عملت سكرين شوت لتعليقك وبكرة محضر في مباحث الإنترنت ومش هسامحك وهسجنك والأيام بينا هخليك عبرة لكل اللي زيك".وكان الفنان شريف منير قد نشر صورة أخرى لبناته بعد الصورة التي حذفها وهدد فيها من يتطاول على بناته بأي لفظ غيرمحترم أنه سيقوم بسجنه.