جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد مايوركا

السبت 13/يونيو/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق مايوركا اليوم السبت 13 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت قد أقيمت مباراتين يوم الأمس الجمعة، حيث حقق فريق غرناطة الفوز على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل فريق فالنسيا مع ليفانتي بنتيجة هدف لكل فريق. 

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-

1- برشلونة 58 نقطة.
2- ريال مدريد 56 نقطة.
3- إشبيلية 50 نقطة.
4- ريال سوسيداد 46 نقطة.
5- خيتافي 46 نقطة.
6- أتلتيكو مدريد 45 نقطة.
7- فالنسيا 43 نقطة.
8- غرناطة 41 نقطة. 
9- فياريال 38 نقطة.
10- أتلتيك بيلباو 37 نقطة.
11- أوساسونا 34 نقطة.
12- ليفانتي 34 نقطة. 
13- ريال بيتيس 33 نقطة.
14- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة.
15- بلد الوليد 29 نقطة.
16- إيبار 27 نقطة.
17- سيلتا فيجو 26 نقطة.
18- ريال مايوركا 25 نقطة.
19- ديبورتيفو ليجانيس 23 نقطة.
20- إسبانيول 20 نقطة.

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