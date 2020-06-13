الشاعر نزار فرنسيس لـ"الفجر الفني": لا أستطيع منع أي مطرب من الغناء.. وبرامج المواهب أصبحت للتسلية فقط (حوار)

"الفجر الفني"

في البداية.. قدمت لنا رائعة فنية مشتركة مع راغب علامة.. حدثنا عن هذه التجربة؟



بجانب التعاون مع راغب علامة.. ماهي تحضيراتك الفنية المقبلة؟



بحكم الصداقة الكبيرة بينك وبين ملحم بركات.. حدثنا عن ذكرياتك معه؟



تعرضت للهجوم من قبل البعض بعدما اعترضت على ما يفعله زهير فرنسيس والذي تشبه بالراحل ملحم بركات.. فما ردك؟



ملحم بركات كان مهمومًا بأوجاع المواطنين.. برأيك ماذا كان سيفعل إذا عاصر أزمة كورونا؟



هل أنت راض عن مجهودات الفنانين في لبنان للتوعية من كورونا والتبرع للمستشفيات؟ أم أن هناك تقصير؟



نزار فرنسيس مشهور بصراحته.. لمن تقول حاليًا لا تغني مرة ثانية؟



مارأيك بالسوشيال ميديا.. هل أثرت على اهمية مشاهدة الأغاني على القنوات الفضائية؟



هل تتابع برامج المواهب الحالية؟ وما رأيك فيها هل تصنع أجيالا ناجحة؟











لقب بشاعر الروائع واستطاع أن يحصد محبة الجميع، كما حظي بثقة كل الفنانين الذين يهتمون بتقديم فن راقي للجمهور، هو صاحب الكلمات المميزة، هو الشاعر اللبناني نزار فرنسيس.وقد التقىمع نزار فرنسيس في حوار خاص وتحدث معنا من خلاله عن أمور كثيرة، وإلى نص الحوار..كانت تجربة رائعة جدًا مع السوبر ستار راغب علامة، وهي احساس بالمسؤولية والواقع الصعب بسبب ازمة الكورونا وكلنا في معركة معها ويواجهها في الصف الأول الطاقم الطبي والقوى الأمنية، وأردنا تقديم تحية لهؤلاء الأبطال.لدي تحضيرات فنية كثيرة مقبلة وسأعلن عنها قريبًا.كان شاغل الناس بفنه المميز، وكان عبارة عن حالة متكاملة من الطرب والموسيقى الرائعة، وكان فنان متكامل لن يتكرر، وكانت تجمعنا مواقف طريفة.قمت بإبداء رأيي ولن أغيره فيما حدث ولا أريد التحدث عن هذا الأمر حتى لا أعطي لأحد أهمية.كان سيلتزم بالحجر والاجراءات الاحترازية وسيكون قدوة بالالتزام لكل من يحبه وكنت سأتواصل معه بطريقة ما في ظل أزمة كورونا، لأنه لم يكن يستطيع أن يكون لوحده.نعم أنا راضِ عن كل مجهوداتهم ودائمًا ما يتواصلوا مع الجمهور ويشجعوهم على اتخاذ الاجراءات الاحترازية ضد هذا الفيروس، ومنهم من تبرع في سرية وساهم بالأعمال الخيرية، وهناك فنانين لا يهتمون بأي شئ.بالفعل أنا مشهور بصراحتي ولكن مستحيل أقول لأحد لا تغني مرة ثانية، لأننا اليوم صرنا بعصر السوشيال ميديا، والوسط الفني يشهد دائمًا تنوعًا في كل العصور من أغاني هابطة وأخرى هادفة، وعصر التكنولوجيا ساهم في نشر كل الأصوات الرديئة ولكن الزمن يغربل الجيد والسئ.أعتقد أنها سوف تصبح مسيطرة أكثر وأكثر وبدأت الشاشات الفضائية تندثر وذلك بسبب أن كل شئ أصبح بين يدينا بكل سهولة.برامج المواهب تغيرت عن الماضي وصارت صناعة النجوم صعبة جدًا وبرامج المواهب أصبحت للتسلية فقط، ومن الممكن أن تكون عبارة عن باب لخروج الأصوات الجديدة للنور.