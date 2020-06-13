سعد الصغير الأول في استفتاء "الفجر" لأفضل تتر مسلسل اليوم الموافق السبت 13 يونيو

السبت 13/يونيو/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر الفنان سعد الصغير استفتاء "الفجر الفني" لأفضل تتر مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي،حيث دخل في مواجهة بين سميرة سعيد وأحمد سعد.

وحصل سعد الصغير اليوم السبت 13 يونيو يونيو على 30361صوت، وهو ما يعادل30,92%، من نسبة التصويت، بينما جاء أحمد سعد في المركز الثاني عن تتر مسلسل "البرنس"، وحصد على 22430صوت.

يشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري

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