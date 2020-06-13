"كان بيلعب".. سر سقوط شاب من الدور الخامس في الجيزة

السبت 13/يونيو/2020 - 02:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
كان بيلعب بـ"طيارة ورق".. هكذا كان المشهد الأخير في حياة شاب عشريني العمر، حيث سقط من الطابق الخامس، حال لعبه بطيارة ورق، بنطاق قسم شرطة العجوزة، ليرتطم جسمه بالأرض، ويسقط جثة هامدة في الحال، غارقا في دمائه، وسط ذهول سكان الشارع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شاب عشريني العمر من الطابق الخامس.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة وسماع شهود العيان، تبين أنه حال لعب المتوفي بـ"طيارة ورق"، أعلى سطح العقار، اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، جثة هامدة غارقا في دمائه.

هذا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.

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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة ملابسات واقعة قتل مسن لنجله بقرية سقارة، بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، إذ تبين أن المتهم ستيني العمر، يعمل خفيرا بالمعاش، وقتل نجله دون قصد، إثر وقوع مشاجرة مع نجله لسوء سلوكه.

وبينت التحقيقات أن المجني عليه سيئ السمعة والسلوك، وسبق اتهامه بارتكاب وقائع سرقة وترويج مواد مخدرة، ما دفع الأب إلى حبس نجله بالمنزل لمنعه من مغادرته.

وأوضحت التحقيقات أن يوم الجريمة تشاجر الأب مع نجله لدي محاولته الهرب من المنزل، فمنعه الأب، ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها الأب طعنة نافذة بجسد نجله بمنطقة البطن، سقط على إثرها جثة هامدة غارقا في دمائه.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على الأب المتهم بقتل نجله، إثر وقوع مشاجرة بينهما، بسبب سوء سلوك نجله، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للعميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بقرية سقارة بنطاق المركز.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين الأب ونجله بسبب سوء سلوك نجله انتهت بمقتل الابن، بطعنة نافذه بمنطقة البطن، اسقطته قتيلا في الحال.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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