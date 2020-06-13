محمد جمعة يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم كأفضل ممثل دور ثان

السبت 13/يونيو/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدر الفنان محمد جمعة قائمة أفضل ممثل دور ثان في استفتاء الفجر الفني اليوم السبت 13 يونيو.


حيث حصد على نسبة مرتفعة من الأصوات، بلغ عددها 50069 صوتًا ما يعادل 34,55%.

يذكر أن الفنان محمد جمعة قد خاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان وقام بتجسيد دور الأسطى محمود شفيق، وجسد دور ربيع في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف.

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