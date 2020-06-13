إنزاجي يتغنى بقدرات ميسي ورونالدو

السبت 13/يونيو/2020 - 02:10 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
أعرب الإيطالي فيليبو إنزاجي، نجم ميلان السابق ومدرب الفريق الأول للكرة بنادي بينفينتو حاليا، عن إعجابه بالقدرات التهديفية للثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي مهاجم. برشلونة. 

وقال إنزاجي، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "أثناء تقديمي النصائح للاعبين في غرفة الملابس دائما ما استشهد بآداء رونالدو؛ لأنني أعلم كيف يتدرب بجدية".

أستخدم رونالدو دائمًا كمثال في غرفة تبديل الملابس، لأنني أعرف كيف يتدرب بجدية".

وتابع: "لكنني أحيانا أشعر بالغضب من رونالدو وميسي، لأن بسببهما يبدو أنني وراؤول سجلنا أهدافًا قليلة جدًا في الكؤوس".

الجدير بالذكر  أن إنزاجي مان قد أعلن إعتزاله في عام 2012، بعدما شارك في 115 مباراة بالكؤوس الأوروبية، أحرز خلالهم 70 هدفًا.

فيما خاض رونالدو 177 مباراة، مسجلا 131 هدفا، فيما شارك ميسي في 145 مواجهة، أحرز خلالهم 177 هدف.

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