سامح حسين يستعيد ذكريات مسلسل "القبطان عزوز"





استرجع الفنان سامح حسين، ذكريات مسلسل "القبطان عزوز" من خلال نشر فيديو قصير من احدى حلقات المسلسل وظهر في الفيديو الفنان بيومي فؤاد، ومحمد ثروت.



وقام سامح حسين بنشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، ونال إعجاب العديد وذلك بسبب حبهم للمسلسل.



يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين، مسرحية "المتفائل" والذي حققت نجاحا جماهيرا مبهرا منذ افتتاحه فى يوليو الماضي، وطوال 75 ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومى بالعتبة رافعا لافتة كامل العدد، ويأتى قرار عرضه بالإسكندرية لوصول العرض لجمهور مختلف، وتطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية، حيث من المقرر ان يجوب العرض محافظات الغربية، قنا، أسوان، قبل عودته مرة أخرى بالقاهرة.

