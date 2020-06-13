حمدي الميرغني يشارك جمهوره صورة من كوليس مسلسل "اتنين في الصندوق"

السبت 13/يونيو/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان حمدي المرغني، جمهوره صورة جديدة له ضمن كواليس مسلسه "اتنين في الصندوق"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "الميرغني" في الصورة علي كرسي أشبه بكرسي "الملوك"، فيما علق علي الصورة قائلا: "كواليس اتنين في الصندوق المغرب".

يذكر أن آخر أعمال حمدي المرغني مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة الفنان أوس أوس والفنان حمدى الميرغنى وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.

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مسلسل اتنين في الصندوق حمدي الميرغني وزوجته حمدي الميرغني

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