جميلة عوض تتعطل بسبب "كورونا".. وتكشف مواصفات فتى أحلامها





وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه من المفترض أن يتم طرح المسلسل في الشهور القادمة، وتوجد مشاريع أخرى سينمائية ولكنها متوقفة على ظروف فيروس كورونا المستجد وتتبع أحمد السبكي.



وتحدثت عن مواصفات فتى احلامها قائلة: "يكون راجل أنا بشوف إن كلمة راجل بتحتمل حاجات كتير أي صفة إيجابية بتبقا تحت كلمة راجل وأي حاجة سلبية بتنتفي عن هذه الكلمة".





وذكرت مواصافته "الشكلية قائلة: "طويل بس مش أوي".



كشفت الفنانة جميلة عوض عن أعمالها القادمة وهي أنها ستقوم بتقديم مسلسل من إخراج مريم أحمدي وكتابة نجلاء الحناني ولكنهم لم يبدأو تصوير بسبب فيروس كورونا.