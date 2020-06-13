محمد رياض ينعي وفاة الفنان حسين العزبي

السبت 13/يونيو/2020 - 02:11 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعرب الفنان محمد رياض، عن حزنه بوفاة مصمم الديكور المسرحي الفنان‏ "حسين العزبى" الذى رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما.

ونشر "رياض" صورة للراحل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق عليها قائلاَ: "إنا الله وإنا اليه راجعون د. حسين العزبي.. الرجاء الدعاء له".

الفنان حسين العزبى كان قد تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1971 قسم ديكور، ودرس عامين بالقسم الحر ‏بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1969، 1970 قسم الديكور المسرحى، عمل أستاذ التصميم والأزياء بكلية الآداب جامعة حلوان، ‏وكان عضو ومقرر شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية.‏

وفي وقت سابق، نعى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الدكتور حسين العزبى، قائلا: "إن الدكتور حسين أحد أعمدة الفن التشكيلى فى مصر، وله باع طويل فى الأعمال المسرحية والتليفزيونة، وكان عضوا بارزا فى نقابة المهن التمثيلية".

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