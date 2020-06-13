محمد رياض ينعي وفاة الفنان حسين العزبي

وعلق عليها قائلاَ: "إنا الله وإنا اليه راجعون د. حسين العزبي.. الرجاء الدعاء له".



الفنان حسين العزبى كان قد تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1971 قسم ديكور، ودرس عامين بالقسم الحر ‏بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1969، 1970 قسم الديكور المسرحى، عمل أستاذ التصميم والأزياء بكلية الآداب جامعة حلوان، ‏وكان عضو ومقرر شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية.‏



وفي وقت سابق، نعى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الدكتور حسين العزبى، قائلا: "إن الدكتور حسين أحد أعمدة الفن التشكيلى فى مصر، وله باع طويل فى الأعمال المسرحية والتليفزيونة، وكان عضوا بارزا فى نقابة المهن التمثيلية".

