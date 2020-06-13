محمد رياض ينعي وفاة الفنان حسين العزبي
السبت 13/يونيو/2020 - 02:11 ص
مصطفى فكيه
أعرب الفنان محمد رياض، عن حزنه بوفاة مصمم الديكور المسرحي الفنان "حسين العزبى" الذى رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما.
ونشر "رياض" صورة للراحل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلق عليها قائلاَ: "إنا الله وإنا اليه راجعون د. حسين العزبي.. الرجاء الدعاء له".
الفنان حسين العزبى كان قد تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1971 قسم ديكور، ودرس عامين بالقسم الحر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1969، 1970 قسم الديكور المسرحى، عمل أستاذ التصميم والأزياء بكلية الآداب جامعة حلوان، وكان عضو ومقرر شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية.
وفي وقت سابق، نعى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الدكتور حسين العزبى، قائلا: "إن الدكتور حسين أحد أعمدة الفن التشكيلى فى مصر، وله باع طويل فى الأعمال المسرحية والتليفزيونة، وكان عضوا بارزا فى نقابة المهن التمثيلية".
الفنان حسين العزبى كان قد تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1971 قسم ديكور، ودرس عامين بالقسم الحر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1969، 1970 قسم الديكور المسرحى، عمل أستاذ التصميم والأزياء بكلية الآداب جامعة حلوان، وكان عضو ومقرر شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية.
وفي وقت سابق، نعى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الدكتور حسين العزبى، قائلا: "إن الدكتور حسين أحد أعمدة الفن التشكيلى فى مصر، وله باع طويل فى الأعمال المسرحية والتليفزيونة، وكان عضوا بارزا فى نقابة المهن التمثيلية".
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