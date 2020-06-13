جميلة عوض تكشف استعانتها بطبيب بسبب مشهد الاغتصاب في "تحت السيطرة"

السبت 13/يونيو/2020 - 02:23 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

تحدثت الفنانة جميلة عوض، عن دورها في مسلسل "تحت السيطرة" قائلة كنت في الوقت ده في آخر سنة جامعة وبدأت أعرف اني لازم أبدأ تمثيل وكان بالنسبالي فرصة مينفعش أضيعها".

وذكرت خلال مداخلة عبر "سكايب" في برنامج "التاسعة"، أنها جلست مع مدمنين لتتقن دورها.

وأضافت أن فريق العمل قام بالجلوس مع طبيب لعمل مشهد الاغتصاب في الحلقة الـ25 من مسلسل "تحت السيطرة".

 وعللت ذلك بأنهم لم يكونوا مقتنعين بهذا المشهد ولكنهم تأكدوا أن هذا شئ طبيعي يحدث بين المدمنين لأنهم يرون اشتراكهم في شئ معين.

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